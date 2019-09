En route pour une nouvelle édition de la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM) !

Le 13/09/2019 | Par TCO | Lu 162

Découvrez les rendez-vous au programme proposés cette année par le TCO dans l’Ouest …

Sensibilisation par les médiateurs du TCO





La sécurité à bord des bus, à pied et à vélo (scolaires)

Mardi 17 septembre (8h-15h30) : sur Le Port, au square Quatrefages

Jeudi 19 septembre (8h-11h30) : dans les Hauts de Saint-Leu sur la place Maxime Laope au Plate

Samedi 21 septembre (9h-17h) : au Camping de l’Hermitage dans le cadre des animations proposées par la ville de Saint-Paul (stand des médiateurs situé à côté du podium)



Remboursement des frais de transport par l’employeur (entreprises et grand public)

Toutes les infos utiles et pratiques sur les différents modes de transport alternatif au tout-voiture… Zoom cette année sur les thématiques :Les médiateurs interviendront sur le sujet très important de la sécurité, dans quelques écoles primaires et collèges situés dans les 5 communes du TCO.Pendant toute la SEM (sauf dimanche), les agents kar’ouest vous informent à ce sujet, dans les agences commerciales et en gare routière kar’ouest ira au cœur de quelques entreprises. Retrouvez durant ce temps fort, quelques témoignages d’employés et d’employeurs sur la page Facebook du TCO