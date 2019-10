Encore chaud et sec vendredi mais dégradation pluvieuse samedi

REUNION

2019 OCTOBRE 31 17h45photo satellite(fausse couleurs) de 16heures. Les pluies frontales remontent vers la Réunion. La moitié Sud devrait être touchée dans la nuit de vendredi à samedi.Dans la suite des journées précédentes il a fait bien chaud à Cilaos et à la Plaine des Cafres pour des stations situées à plus de 1200m d'altitude. Le record de 2011 pour Cilaos a été approché. ICI En soirée le ciel se dégage sur l'île.Quelques rafales se manifestent au volcan et au Maïdo et sur les sommets et peuvent encore persister gentiment vers Saint Pierre.Les températures minimales sous abri restent douces: proches de 10° pour les plus fraîches des hauts et au dessus de 19° sur le littoral.La houle rentre dans la nuit(2m) sur les côtes Ouest et Sud.Un nouveau mois s'annonce mais il en faut plus pour intimider le soleil matinal.En cours de matinée la couverture nuageuse péi marque son territoire sur les pentes avec une épaisseur plus marquée pour les hauts du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est.Ces nuages peuvent finir leur course sur le littoral de ces régions dans l'après midi.Quelques averses isolées ont plus de chance de se déclencher dans les hauts de la moitié Nord.En revanche le soleil matinal reste peu contrarié sur l' Ouest et le Sud, dans les cirques de Mafate et de Cilaos , au 27è et au sommet du volcan.Un vendredi encore anormalement chaud précède l'arrivée des pluies et le retour remarqué à des températures plus raisonnables samedi.de secteur Sud est peu véloce sur la côte mais plus sensible localement en altitude.d'une hauteur moyenne maximale de 2m à 2m50 déferlent sur les côtes Ouest et Sud.Dans le courant de la nuit de vendredi à samedi les pluies du système frontal touchent la moitié Sud de la Réunion.Température du lagon: proche de 26°.05h37 le 01.18h26 le 01.1014.9 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusPluies et averses sur la moitié Sud-Est probablement plus fréquentes sur les hauts du Sud Sauvage et sur les pentes du volcan là où les nuages sont bloqués par le relief.Temps clément le matin sur la moitié Nord mais humide l'après midi dans les hauts.L'alizé de Sud-Est se renforce nettement. Des rafales peuvent flasher à 60/70km/h sur le Sud et le Sud-Ouest ainsi que vers Sainte Marie.Des vagues moyennes de 2m sont encore probables sur les côtes Ouest et Sud.la moitié Est conserve encore un temps potentiellement humide. Ensoleillé le matin sur la moitié Ouest.Des averses possibles dans les hauts de l'Ouest l'après midi.La mer est peu agitée sur le Nord-Ouest mais agitée sur le Nord et l'Est. Toujours houleuse sur le Sud et l'Ouest.