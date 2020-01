🌡️ Températures prévues

Encore des averses cette nuit mais le soleil est à nouveau majoritaire dimanche matin, belle journée sur les plages

Animation(14h30).

Prévisions pour la nuit du 11 au 12 Janvier



Des averses localement modérées touchent les régions du Port/Possession, de Saint Pierre et de Sainte Rose en cette fin d'après-midi on encore les hauts de Saint Denis et du Nord-Est comme anticipé.

Au cours de la soirée et de la nuit le risque pluvieux concerne avant tout le quart Sud-Est, le volcan, les plaines, Sainte Rose, Saint Philippe, Saint Joseph, avec quelques débordements possibles sur les régions limitrophes. Sur les pentes les précipitations peuvent être localement modérées.

Ailleurs les averses cessent en début de soirée. Le risque pluvieux est plus faible sur le Nord-Est.



🎏 L'alizé offre de bonnes rafales de 60 à 70km/h sur les versants du volcan et localement sur le Sud sauvage et Sainte Rose.



🌊 La mer est houleuse sur les côtes du Sud sauvage avec des creux dépassant 2m.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 9 et 12 ° au volcan et au Maïdo, Bourg Murât et Cilaos et voyagent entre 21 et 25° sur le littoral.



Prévisions pour le dimanche 12 Janvier



L'humidité s'évacue, le soleil est majoritaire le matin, les averses localisées l'après-midi.



➡️ En début de matinée des nuages trainent sur le Sud-Est et vers Sainte Rose lâchant encore des ondées.

Mais ailleurs la masse d'air redevient moins humide et les conditions sont clémentes avec un ensoleillement satisfaisant.



En cours de matinée les nuages commencent à s'agréger aux pentes, celles de l'Est et aussi vers Colimacçons et les hauts de l'Ouest en premier lieu.

Le littoral bénéficie encore majoritairement de bonnes conditions.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi est un peu plus dense sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest. Quelques averses sont probables.

De larges éclaircies résistent souvent sur le littoral.



🎏 L'alizé souffle modérément vers Saint Pierre et Gillot. La portion littorale s'étendant de la Possession à la Pointe au Sel en passant par le Boucan bénéficie d'un régime de brises.



🌊 La mer est agitée par le vent notamment au large alors que la houle de Sud-Est s'amortit lentement sur les côtes du Sud sauvage.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier ou légèrement supérieures localement dans l'Ouest.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h48 le 12 -- Coucher du soleil : 19h03 le 12



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1010.7 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 27 Salazie 26

Pluies de l'après-midi de samedi dans les stations de METEO FRANCE: des averses ont été observées dans de nombreuses stations notamment vers le Port et la Possession en fin d'après-midi.





Météosat 17h15: les nuages d'alizé en jaune circulant dans les basses couches de l'atmosphère lâchent des averses ce soir et cette nuit sur les Iles Soeurs. Dimanche la masse d'air s'assèche temporairement.