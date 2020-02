Encore un week-end alcoolisé sur les routes de l’Île

Le 10/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 730

Les effectifs de police et de gendarmerie ont relevé plus d’une trentaine de conduites sous l’empire d’un état alcoolique ce week-end sur les routes de l’île. Un bilan inquiétant qui semble se répéter chaque fin de semaine.

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 07 au 09 février 2020 permettant de relever 161 infractions soit 17 délits dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03 (taux compris entre 0,40 et 0,54 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 07

- défaut de permis de conduire : 04

- refus d'obtempérer : 03



102 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 131 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 10

- défaut de port de casque : 10

- défaut d'équipement : 06

- défaut de contrôle technique : 24

- autres : 81





Les comportements à risque et la "pousse" dans le viseur des gendarmes



De 15 à 19 heures, vendredi les motocyclistes de l'edsr sur les secteurs de Saint Louis, Sainte-Suzanne, Saint Paul et La Possession ont mené une action ciblée sur les comportements à risques. 35 infractions graves génératrices d'accident ont été constatées, parmi les quelles 4 conduites addictives, 8 dépassements de la vitesse autorisée, 8 usages de téléphone - distracteur. Un automobiliste a été contrôlé à la vitesse de 137 KM/H au lieu des 110 autorisés. Le dépistage alcoolémie effectué a révélé un taux de 0.99 milligrammes d'alcool par litre d'air; son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Un autre conducteur, refusant d'obtempérer est intercepté quelques kilomètres plus loin. L'enquête démontrera que l'intéressé circulait en défaut de permis de conduire pour la 5eme fois en trois ans. Le véhicule n'était pas couvert par assurance et il avait consommé du zamal. Placé en garde à vue, il a été déféré devant la justice et sera jugé demain après midi pour ces faits. En attendant, il a été conduit à la maison d'arrêt de DEMONJO. Son automobile a fait l'objet d'une mise en fourrière.



Cambaie



De 0 heure 30 à 04 heures 30 dans la nuit de vendredi à samedi, les gendarmes de la Compagnie de Saint-Paul avec le renfort des motocyclistes, ont assuré à Cambaie sur la RN 7 une opération "anti pousse". Au cours de ce service un automobiliste a été verbalisé pour rodéo urbain, aggravé par la consommation de Stupéfiants. La personne a été placée en garde à vue et son véhicule saisi. Six autres conduites addictives ont été constatées.



L’Hermitage



De 04 heures 30 à 07heures 30 ce dimanche matin, les motocyclistes de Saint Paul et Rivière Saint Louis ont concentré leurs efforts sur les sorties de discothèques sur le secteur de Saint-Gilles Les Bains L'Hermitage. 17 alcoolémies ont été relevées dont 8 délits avec le taux le plus élevé constaté 1,14 mg. Un pilote de scooter transportant une passagère est contrôlé positif au cannabis; en outre son taux d'alcoolémie s'élevait à 0.50 mg. Le deux roues a été immobilisé. Durant ce service 2 défauts de permis de conduire et 2 défauts d'assurance ainsi qu'une conduite malgré suspension s'ajoutent au triste bilan.



Sainte-Marie



Dans le même créneau horaire ce matin, , les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît avec le concours des motocyclistes ont assuré un contrôle de conduites addictives à Sainte Marie, Gillot La Rivière des Pluies. 14 usagers avaient consommé de l'alcool, dont 11 présentaient un taux délictuel. Un conducteur avait consommé de l'alcool et du zamal. Pour un autre automobiliste, son véhicule a été placé en fourrière alors qu'il cumulait la conduite sous emprise de l'alcool et produits stupéfiants, le tout en récidive légale.