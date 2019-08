Enfant percuté lors d'un rodéo: "Les familles du Chaudron ont droit à la sécurité" (mairie de St-Denis)

3. Réveillez vous le 26/08/2019 09:32



"la pousse s est déplacé"..



c est surement pas avec des ralentisseurs qu'ont va résoudre ce problème....



aujourd’hui plus d'alternative:

- identification

- Interpellation (systématique et par tous moyen)

- revente de la moto/voiture/scooter qui a servit au délie.

-Travaux intérêt généraux pour le responsable et indemnisation du fond général au victime



les gens n'en peuvent plus de voir,d'entendre jusqu'a pas d heure

combien de victime encore ?