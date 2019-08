Enfant percuté pendant un rodéo sauvage: Le motocycliste mis en examen et placé en détention provisoire

Le 27/08/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 829

Le jeune motocycliste qui a percuté un garçon à vélo, au Chaudron, dimanche après-midi, attendra son procès en détention provisoire. Déféré devant le parquet ce mardi, il a expliqué ressentir une grande culpabilité et être très affecté par le drame qui s'est déroulé. "Il ne se préoccupe que de l'état de l'enfant et le reste n'est que poussière", a commenté son avocat Me Mihidoiri Ali. Désemparé, le jeune homme de 18 ans a reconnu "faire du rodéo de temps en temps".



Il a été mis en examen pour participation à un rodéo sauvage, mise en danger de la vie d'autrui et blessures graves involontaires. Compte tenu du risque de trouble à l'ordre public - le jeune homme avait dû être exfiltré dimanche suite à l'accident qui avait attiré de nombreux badauds - il a été placé en détention provisoire pour sa protection, à la demande du juge d'instruction et du procureur. Le risque de réitération a également été avancé, le jeune homme avait déjà quelques infractions sur son casier judiciaire.



Le garçon de 9 ans se trouvait en vélo lorsque le pilote de la motocross qui participait à un rodéo l’a violemment percuté. Le Smur a pu le stabiliser et le transporter dans un état grave à l’hôpital. Il est aujourd'hui dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé.



Le père de la jeune victime était présent au tribunal ce mardi, afin de discuter avec les amis et la famille du jeune homme et essayer de comprendre comment un tel accident a pu se produire.



Pour décourager la pratique de pousse et rodéos sauvages, la mairie de Saint-Denis avait fait installer des ralentisseurs dans la rue principale du quartier. Les pousseurs pratiquait donc cette activité illégale ailleurs. La mairie rappelle qu’elle a interpellé les services de l’Etat afin d’établir "une situation de droit et de sécurité des populations face à cette pratique".