Enfants malades: Croc Parc fermé par la préfecture

Le 20/01/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 13772

Douleurs abdominales, vomissements… les premiers symptômes sont apparus dès mercredi soir dernier chez des enfants en sortie en centre aéré à Croc Parc. Le parc de loisirs est fermé depuis vendredi 17 janvier au soir par arrêté préfectoral sur recommandation de l’ARS.



Epidémie de gastro-entérite? Eau contaminée? Intoxication alimentaire? Plusieurs enfants se sont plaints et ont développé les symptômes rapidement après avoir passé la journée dans le parc de loisirs situé dans la foret de l’Étang Salé. Des marmailles de centres aérés du Tampon et de St-Joseph mais aussi des enfants venus en famille.



Face au nombre d’enfants malades, dont certains ont été hospitalisés, l’ARS a été rapidement alertée le jeudi 16 janvier. Après enquête, l’autorité a enjoint Croc Parc de prendre les mesures conservatoires de recherche d’une possible intoxication alimentaire collective. Les investigations ont été menées en coordination avec la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et Santé Publique France.



Les enfants ayant consommé des repas d’origines différentes, et aucun signalement n’ayant concerné à ce jour un adulte, les doutes des enquêteurs se sont alors orientés sur la qualité de l’eau. En cette période de vacances, le parc de loisirs a installé toboggans et jets d’eau.