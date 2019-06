Enfants percutés à Lorient: Le conducteur interpellé dans le Morbihan

Le 18/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 513

Le jeune conducteur âgé de 20 ans qui est accusé d'avoir percuté deux enfants le 9 juin, vient d'être interpellé dans un hôtel du Morbihan ce mardi à 11h rapporte BFMTV. Il a été reconnu par une personne grâce à un appel à témoins qui a contacté les autorités.



Le drame s'était produit le 9 juin dernier, le jeune homme et sa passagère étaient en fuite après un contrôle de routine. Il avait percuté deux enfants sortant d'un McDonald's de Quéven, au nord de Lorient. L'un des garçons avait été tué, le deuxième, son cousin, est toujours hospitalisé dans un état grave.



Le conducteur et sa passagère avaient abandonné le véhicule et se sont enfuis à pied après le drame. La jeune femme avait été interpellée le mercredi soir suivant les événements et placée en garde à vue. Elle a été placée ensuite en détention provisoire.