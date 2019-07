Enlèvement par la CASUD du 1000ème véhicule hors d'usage

Le 18/07/2019 | Par CASUD | Lu 168

Ce jeudi 18 juillet 2019, à Saint-Joseph, au Lotissement Man Z'elle Renette - Bas de Jean-Petit, en présence du président de la CASUD, André Thien-Ah-Koon, du maire de Saint-Joseph et 1er Vice-Président de la CASUD, Patrick Lebreton, des élus de Saint-Joseph, du sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli a eu lieu l’enlèvement du 1 000 ème Véhicule Hors d’Usage (VHU) dans le cadre de l’opération spéciale et gratuite d’enlèvement des VHU, organisé par la CASUD.



Le respect de l’environnement, la lutte contre les dépôts sauvages et notamment l’élimination des épaves de véhicules sur le territoire des communes membres (L’Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe et le Tampon) font partie des priorités de la CASUD.



Dans ce contexte, c’est en moyenne 615 carcasses de véhicules que la CASUD a enlevé par an entre 2014 et 2018.



En 2019, compte tenu de l’épidémie de dengue, notamment dans le cadre de la lutte anti vectorielle, la CASUD a mis en place une opération d’envergure et gratuite d’enlèvement des véhicules hors d’usage en faveur de ses administrés.



Cette campagne a pris fin le 31 mai 2019 et ce sont 1 251 dossiers qui ont été instruits. Le 1000ème véhicule épave a été collecté ce jeudi 18 juillet 2019 à Saint-Joseph par les services de la CASUD. Les 251 véhicules restant sont en cours d’enlèvement.



Depuis le 1er janvier, ce sont ainsi plus de 165 000 euros qui ont été affectés à l’enlèvement de ces épaves. Cette opération est un succès : en 6 mois, la CASUD a doublé son nombre d’enlèvements annuel.



Pour améliorer le confort de ses administrés, une convention de partenariat d’enlèvement des véhicules usagés, avec les bailleurs sociaux a été adoptée par le Conseil Communautaire du 22 Mars 2019 et signée ce mardi 16 Juillet 2019. Cette convention autorise la CASUD d’opérer sur les espaces privés des bailleurs sociaux.



Grâce à ces initiatives, la CASUD devient la 1ère collectivité de La Réunion à retirer autant de carcasses de voitures.



A noter que depuis le 1er juin (fin de la campagne "Enlèvement gratuit"), les nouvelles demande d’enlèvements sont facturées 625€.