Enorme coup de gueule contre l'ARS d'une potentielle infectée au coronavirus

Le 14/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4454

Morgane D. habite à Saint-Denis. Sa belle-mère a voyagé dans l'avion à côté du premier patient atteint du coronavirus dans l'ile, celui qui est rentré à La Réunion après avoir effectué une croisière aux Bahamas et elle a dénonce ce qu'elle considère comme l'incompétence de l'ARS qui n'a commencé à réagir qu'après qu'elle soit passée dans le JT de Réunion 1ère...

Nous publions ci-dessous le coup de gueule contre l'Agence Régionale de Santé qu'elle a publié sur sa page Facebook.

Je suis outrée par la gestion du coronavirus sur l'île.



Je vous fais l'historique.



Ma belle mère fait partie des 34 croisiéristes dont 3 avérés positifs.



Elle était assise côté couloir (NDLR : dans l'avion) à côté du premier cas.



Lorsqu'on a appris mercredi l'annonce du 1er cas, nous lui avons tout de suite dit d'appeler le 15 où elle a expliqué son cas.



Pendant ce temps l'ARS communiquait en disant que les personnes avaient été contactées.



Elle a été contactée à 18h30 par l'ARS.



Il lui ont déposé 3 masques et une procédure dans sa boîte aux lettres sans aucun contrôle.



Pendant ce temps l'ARS communiquait que les personnes proches dans l'avion de ce monsieur avaient été testées, preuve encore que non.



L histoire n'est pas encore finie et le pire arrive.



Nous avons pris contact avec Réunion 1ère et sommes passés dans le JT. Comme par hasard, 10 minutes après le reportage, l'ARS la contacte pour faire les tests le soir même.



Ils lui ont dit que sans nouvelles de leur part avant ce matin 10h (NDLR : hier), c'est qu'elle n'avait pas le virus.



Par acquit de conscience, à 12h elle contacte le CHU pour ses résultats.



On lui annonce alors qu'ils n'ont rien pour le moment.



Heureusement elle n a pas fait ces courses et est restée chez elle.



Même réponse à 14h30, à savoir que les résultats prennent entre 4 et 6 heures pour être obtenus.



A 15h30 on lui a dit qu'on ne communiquait plus les résultats aux patients et que l'ARS ferait un communiqué à 18h.



Chose illégale tout patient doit avoir accès à son dossier médical.



A cette heure nous ne savons pas si elle a le virus et si du coup nous aussi car on a été en contact direct avec elle et que j'ai développé des symptômes.



D'après le SAMU, nous sommes libres de tout mouvement car son cas n'a pas encore été avéré.



Dans quel monde vivons nous? Vous trouvez ça normal????



Aucune information, rien ne passe, ils laissent les personnes dans le flou le plus total.