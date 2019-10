Enquête publique : Donnez votre avis sur le Plan de Déplacements Urbains de la Cirest

Le 03/10/2019 | Par CIREST



La Cirest lance son Plan de Déplacements Urbains (PDU). Depuis ce lundi 30 septembre et jusqu’au lundi 04 novembre, les personnes qui le souhaitent peuvent venir donner leur avis au siège de la Cirest et dans les mairies membres, conformément au planning ci dessous.



Le Plan de Déplacements Urbains est un outil global de planification à l’échelle de l’intercommunalité à moyenne et longue échéance, qui définit les principes d’organisation du transport et de stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus.



Le PDU coordonne les différentes politiques concernant les modes alternatifs à la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la protection de l’environnement, l’intégration entre les politiques urbaines et de celles de la mobilité,

l’accessibilité des transports pour tous ou encore la sécurité des déplacements.



Le projet du PDU de la Cirest définit à l’horizon 2028 les principes régissant l’organisation de l’amélioration sur son territoire : Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.



Le Plan de Déplacement Urbain s’inscrit dans une démarche partenariale, tout au long de son élaboration, puis de son évolution, avec les différents acteurs institutionnels, les associations et avec les habitants du territoire de la Cirest, via notamment l’enquête publique

qui a lieu actuellement.





Du 30 septembre au lundi 04 novembre : Venez donner votre avis et apporter votre contribution auprès du commissaire-enquêteur !