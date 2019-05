Enquête sur les revenus d’Olivier Rivière

Le 30/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1113

Le maire de Saint-Philippe fait l’objet d’une enquête préliminaire après un signalement de la Haute autorité pour la transparence dans la vie politique (HATVP). Egalement vice-président de région, et PDG de Nexa, Olivier Rivière percevrait plus de 132.000 euros par an selon le Journal de l’Île, soit plus de 11.000 euros par mois. Un revenu bien au-dessus des plafonds fixés par la loi.



Le maire a indiqué au JIR qu’il était en train de régulariser sa situation, et qu’il n’y a jamais eu de sa part de " volonté de dissimulation " .