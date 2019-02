Enregistrements Benalla : il pourrait s'agir d'un montage

Le 25/02/2019 | Par Pierrot Dupuy

Alors qu'Alexandre Benalla dort en prison en compagnie de son ami Vincent Crase depuis bientôt une semaine, les experts du laboratoire de police technique et scientifique d’Ecully (Rhône), en charge de l’affaire et interrogés par le Journal du Dimanche, n’écartent pas la possibilité que l’enregistrement fourni par Mediapart soit un montage.



Ces enregistrements, qui ne proviennent ni d’écoutes judiciaires ni d’écoutes administratives, sont d’origine inconnue puisque Mediapart, qui les a publiés, refuse d'en révéler l'auteur, ni comment il se les est procurés. Or, c'est en s'appuyant sur eux que les juges ont décidé d'envoyer Benalla et Crase en prison puisqu'ils constituaient, selon eux, la preuve qu'ils avaient enfreint le contrôle judiciaire leur interdisant de se rencontrer.



Selon ces experts qui ont examiné ces enregistrements, ils "sont le fruit d’au moins deux enregistrements distincts, voire trois". "Les voix sont jugées ressemblantes, même si la certitude qu’il s’agit des deux hommes n’est pas entière", souligne le journal, avant de poursuivre : "Les spécialistes du décryptage sonore n’excluent pas la possibilité d’un montage".



Rappelons que les avocats d'Alexandre Benalla contestent la légalité des enregistrements publiés par Mediapart, estimant leur origine douteuse. Ils ont d'ailleurs déposé une plainte, le 14 février dernier, pour "détention illicite d’appareils ou dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’interceptions", "atteinte à l’intimité de la vie privée", "atteinte à la représentation de la personne" et "faux".