Enseignant sanctionné après avoir parlé créole: Le Rectorat invite ...l'inspecteur à porter plainte

1. klod le 24/05/2019 16:04

ha , ben là , on comprend mieux .......................si c'est vrai, la défense de la langue créole , ne doit pas aboutir à de l'arrogance , cela même que l'on reproche aux comiques anti créoles de base assimilés des années 60-90.



en Caraibes françaises , la défense de la langue créole caraibéenne a dépassé le stade de l'arrogance et relève du bon sens . Mais tout le monde créolophone n'a pas eu la chance d'avoir eu un Aimé Césaire et Raphael Constant .............



nou la fé ?

2. Marie le 24/05/2019 16:07

Difficile à comprendre, j’imagine qu’il y a des témoins pour avoir un 3eme point de vue sur cette histoire. Ce qui me choque, c’est cette convocation... l’enseignant n’a pas la droit de partir d’une réunion? C’est un motif de rappel à l’ordre ça ?

3. Orange is bad le 24/05/2019 16:33

Un prof est là pour enseigner et apprendre aux enfants , jeunes de s’ adapter au monde de demain. Je pense qu’en maîtrisant le français les jeunes réunionnais seront mieux préparés . Je suis une créole mélangée de la Réunion. On a un passeport français, on essaie de s’exprimer le plus possible en français, ça oblige le cerveau de travailler un peu plus.

4. Pierre le 24/05/2019 16:40

Tout ça pour ça! Monsieur ou Madame l'Inspecteur ou l'Inspectrice a pris la mouche parce qu'au lieu de s'exprimer en français, le professeur décide de quitter la réunion. Il n'a ni insulté ni manqué de respect à son supérieur ou sa supérieure hiérarchique. Celui-ci ou celle-ci manque singulièrement d'humour. Madame l'inspectrice ou monsieur l'inspecteur aurait dû profiter de cet échange avec ce professeur pour apprendre la langue créole car il ou elle semble oublier que la Réunion est créolophone.

N'y a t-il pas d'autres choses de plus important à traiter dans l'Education nationale à la Réunion?

5. métisse le 24/05/2019 16:54

Non et non : l'inspecteur est le supérieur hiérarchique des enseignants. Les enseignants doivent l'écouter. C'est ainsi. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est bien facile à ceux qui nous tirent dessus à boulets rouges à grands coups de "fonctionnaires qui foutent rien, qui sont surrémunérés, qui ont un emploi à vie" oui mais voilà y a des règles. Quand l'inspecteur dit AMEN, les directeurs, les enseignants disent AMEN et c'est tout.

6. balayedovant zot porteavan le 24/05/2019 16:58

encore du vent du baratin ils veulent faire la loi le temps des colonies c'est terminé on s'adapte ou on se casse j'ai vécu j'ai ressenti la place est libre ils peuvent repartir il y a d'autres régions à la moi je pour se faire une carrière!

7. Habitant le 24/05/2019 17:13

Comme quoi, il est toujours important d'avoir une information dans son intégralité. Et de prendre la peine d'écouter toutes les parties.

Car ces dernières informations changent tout.

Ca n'a plus rien à voir avec la narration d'origine.



J'espère en tout cas que cet article qui remet les choses en place sera autant lu que le 1er qu'il suscite autant de commentaires.

Car pour le précédent, les commentaires n'ont pas manqué!

8. Claire le 24/05/2019 17:24

Donc la réponse du rectorat face à la fronde c'est de porter plainte pour diffamation ? De menacer et d'intimider le personnel ? Punaise, il ne reste pas une place ou deux au bord de l'avion qui va conduire le préfet hors de cette île ?

9. cheche le 24/05/2019 18:07

Les commentateurs semblent oublier que ce prof parlait creole pendant une REUNION avec l 'Inspecteur et non pendant un cours,là j'aurais compris....C'est donc la moindre des politesses de parler en français à son superieur que je sache au cours de cette Reunion qui avait été diligentée suite à des problemes dans cette ecole.Où alors que devient l'autorité et le respect d'autrui? On oublie trop souvent qu'ici on est en France et que l'on a des droits et des devoirs à plus forte raison des enseignants surrémunérés par l'ETAT français..ou alors que ce prof qui ne doit pas aimer les "zoreils" fasse un autre job.

10. sega maloya mon kiltir le 24/05/2019 18:10

Nou sak nivé sé viv en réyoné.Pou sa si fo na domand lindépendans.MET TON KILTIR EN LER REYONE

11. Carlus le Calamus le 24/05/2019 18:40

Désormais dans les commentaires on tire sur l’inspecteur et le rectorat mais pas sur le prof gros coeur qui a menti...

12. Lesseps le 24/05/2019 19:18

Quand on connaît l’esprit provocateur des profs dès que qqn qui les supervise est là...J’aurais tendance à plutôt croire l’inspecteur... que les syndicats et l’instit essaient de monter la sauce est bien dans leur esprit malsain...

13. lorooom le 24/05/2019 19:25

Un mal élevé donc!!!! honte à cet enseignant qui ment et se croit tout puissant!

14. Babafigue le 24/05/2019 19:30

"..., il aurait même quitter la réunion."

"..., mais non pas pour avoir parler créole."



L'enseignant a été convoqué parce qu'il avait quitté la réunion et non parce qu'il avait parlé créole.



A moins qu'il n'ait été convoquER pour être rappelER à l'ordre ?

Franchement na in peu i vaut mieux zot i continuER cause créole vraiment ! XD

15. klod le 24/05/2019 19:41

si je me laissais aller : créole partout , tout le temps O TWA !!





, mais bon les pisses froids ont encore du bon temps , vu certains commentaires





o twa la Réunion, mon ti péi .................................

16. li le 24/05/2019 19:51

J sais pas pour la mouche ...

Piqué ? Pas piqué ? Que les témoins témoignent !



Mais dans le même temps, combien d'années de présence sur l'ile pour que cet inspecteur soutienne ne pas tout comprendre du créole réunionnais?

1 mois ? 1 an? Plus ?

Au bout d un moment faut pas trop pousser non plus...la farce i explose.

17. Mougeon le 24/05/2019 19:53

T''es pedophile pas de soucis

Tu parles creole, t''es sanctionne

Quelle bande de''incompetents

C''est la franceeeee(((((((((!!!!!!!!!!!!



18. PATRICK CEVENNES le 24/05/2019 19:55

4.Posté par Pierre le 24/05/2019 16:40

Il faudra penser à chausser des lunettes.

" ... Monsieur ou Madame l'Inspecteur ou l'Inspectrice a pris la mouche ... "

pourtant dans l'article, c'est clair " ... le Rectorat a pris la décision d'envoyer un inspecteur académique ... "



" ... parce qu'au lieu de s'exprimer en français, le professeur décide de quitter la réunion. Il n'a ni insulté ni manqué de respect à son supérieur ou sa supérieure hiérarchique ... " pourtant dans l'article, c'est clair " ... D'un ton totalement courtois, l'inspecteur a demandé à l'enseignant de poursuivre en français car il ne comprenait pas tout", explique Jean-François Salles. L'enseignant en question aurait donc pris la mouche et n'aurait pas souhaité cesser de s'exprimer en créole. Ne voulant pas parler français, il aurait même quitter la réunion ... "



Que le didacticien de mes deuzes fasse la même chose dans le privé, vous allez voir la réaction de son supérieur hiérarchique.

De vous rappeler que les fonctionnaires ont des obligations et devoirs, notamment le respect.

Vous aussi vous faites partie de ceux ou celles qui veulent tirer la Réunion vers le bas ?

Je ne m'étonne pas de ne pas voir ou si peu de réunionnais user leurs frocs sur les bancs des grandes écoles françaises.

19. Aristochat le 24/05/2019 20:19

Mais c'est normal on doit parler le Français en plus dans l'éducation nationale

Si on veut parler créole on le fait hors cadre de l'école et puis c'est tout.

On est en France pas au bled....

20. Modeste le 24/05/2019 20:29

Pfff comme quoi .... déjà c'est un manque de respect de la part de ce prof qui en plus ce permet de quitter la réunion....heu là c'est trop virez ce prof!

21. Candide le 24/05/2019 20:33

Beaucoup trop de personnels de l'éducation nationale oublient qu'ils sont des fonctionnaires, et qu'ils ont donc des obligations liées à leur statut. La hiérarchie existe et doit être respectée. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont simplement une liberté pédagogique, c'est la dire la liberté d'organiser leur enseignement comme ils veulent, à partir du moment où ils respectent les programmes. Il serait temps de rappeler les règles à ceux qui demandent à leurs élèves de respecter les leurs.

22. Modeste le 24/05/2019 20:34

À balay devant zot porte....demandez l''indépendance comme cela vous serez pas dérangé par personne.....! Vous allez pouvoir causer du temps des colonies, développer votre kiltire et enfin du boulot à tous les coins de rue 😊

23. Modeste le 24/05/2019 20:37

À Pierre si vous travaillez dans une entreprise comportez vous de la même manière devant vos supérieurs et on en reparle ensuite....!

24. klod le 24/05/2019 21:58

Patrick cevennes où la déconfiture du "quant à soi " à la framçaise ............................. on en attendait mieux d'un "Patrick" , mais bon , c'est venne ! pov Patrick dit cevennes !