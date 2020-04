Enseignants, je vous aime !

Le 15/04/2020 | Par Alain NIVET | Lu 114

C'est tout nouveau !.Depuis le confinement , les avis défavorables des parents d'élèves à l'endroit des enseignants ont complètement viré !



Un florilège des reproches faits aux enseignants : ils sont fainéants, travaillent peu et sont en vacances tout le temps (trois mois par an et quinze jours toutes les périodes de sept semaines environ.), ils sont surpayés pour le travail accompli .......etc.!



La meilleure : "Montre-moi ta fiche de paie" !



Un recentrage me semble indispensable :

La présence devant élève varie selon le corps d'appartenance.

Un professeur agrégé enseignera 15 h hebdomadaires,

Le certifié 18h,

L'enseignant en Techno ou en éveil artistique, 20 h,

Le Professeur des Ecoles , 24 h + 3 h d'activitées diverses (aide personnalisée, travail en équipe).



Certes ! Mais n'est pas comptabilisé le travail hors classe !

C'est ainsi que les profs du second degré déclarent en moyenne 4O h par semaine dont 15 à 18 h devant élève.



Ces enseignants mettent toute leur énergie dans leur enseignement, et à la maison, dans la préparation des cours et les corrections.

Une pensée particulière pour les PE en maternelle, dont certaines reçoivent des élèves dès la Toute Petite Section, alors âgés de deux ans, par encore propres pour certains, et je n'oublie pas leur "tatie", l'ATSEM de service.Ces enseignantes "supportent" vos enfants et leurs caprices durant toute leur année scolaire.



Nos enseignants sont stressés, fatigués. Les élèves ne sont pas faciles. Les profs , dans le secondaire , et même avant, doivent faire la Police, et c'est le cours qui en pâtit .Ils n'ont plus d'autorité intellectuelle, ni morale Pourquoi les élèves sont-ils de plus en plus arrogants ?



Alors où est l'Education parentale ? Où sont les valeurs théoriquement véhiculées par la famille ?



Ce préambule , je l'ai volontairement voulu, long.



Aujourd'hui,après un mois de vis à vis avec la réalité de l'enfermement, les parents ont enfin compris le dur métier d'enseignant tant décrié.

Certains reconnaissent qu'il n'ont pas la compétence du prof dans l'accompagnement de leurs enfants, dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Certains ont beaucoup de peine à contenir l'énergie de leur progéniture confinée,

Certains n'ont aucune autorité, puisque les valeurs essentielles propres à la Famille, n'ont jamais été évoquées,

Beaucoup n'ont aucune imagination pour distraire leurs enfants,

Etc........



Alors, ils crient "au secours", "délivrez nous " !

L'Ecole est soudain devenue l'Espoir d'une vie meilleure.....pour eux, les parents ! L'enseignant est adulé !



L'épidémie, dans notre malheur, aura permis l'émergence , la prise en compte, et la considération, de certains corps de métier, noyés dans notre quotidien et tellement indispensables !