Enseignement du créole: Le CREFOM demande à J.M Blanquer une mission d'inspection

Le président du CREFOM, Daniel Dalin, sollicité par la délégation de La Réunion, a adressé un courrier à M. Jean Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur la problématique de l’enseignement et de l’expression du créole à l’école et dans les instances de l’éducation nationale à La Réunion.



Le courrier fait état de la rencontre qui a eu lieu entre la délégation réunionnaise du CREFOM conduite par Richel Sacri et M. Richard Senghor, conseiller spécial du ministre lors de son déplacement à l’Ile de La Réunion les 19 et 20 août dernier.



Daniel Dalin évoque la problématique de l’enseignement et de l’expression du créole à l’école et dans les instances à La Réunion à travers les statistiques qui montrent "que dans le premier degré, 5 % des enseignants sont habilités en langue régionale alors que le plan d'action rectoral 2014-2019 en avait fait l'un de ses principaux chevaux de bataille. A La Réunion, il y aurait moins de 50 classes bilingues créole-français. A l'heure où de nombreuses études montrent à quel point il est essentiel d'accueillir les enfants dans leur langue maternelle, la situation actuelle est insatisfaisante dans un département où 2 élèves sur 3 ont le créole pour langue première. Dans le second degré, la situation est également complexe. De nombreux lycéens se présentent à l'oral du créole au baccalauréat sans jamais avoir eu un seul cours de créole. Or la moitié des enseignants certifiés n'ont pas de poste."



Il rappelle également que la circulaire n° 2017-072 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales du 12 avril 2017 est sans ambiguïté sur la nécessité de donner toute leur place aux langues régionales: "En outre, la possibilité jusqu'ici réservée aux enseignants du premier degré de recourir ponctuellement aux langues et aux cultures régionales dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement est étendue aux enseignants du second degré, dans l'ensemble des disciplines (article L. 312-11 du même code). Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires".



Or, la réalité du terrain est tout à fait différente et le plan d'action 2019-2024 s'affiche alors comme peu ambitieux en reprenant les grandes lignes du plan de 2014.



Dans certains établissements, certains personnels de direction et certains enseignants n'autorisent pas le créole à prendre la place que le code de l'éducation et la circulaire l’autorisent à prendre, créant de ce fait des situations parfois en contradiction avec la bienveillance recommandée par le ministère de l'éducation.



Ainsi, des parents d'élèves peuvent-ils se voir refuser de s'exprimer en créole dans un conseil de discipline ou en conseil de classe, ce qui les conduit à s’abstenir de s’exprimer. Comment est-il possible alors dans ce cadre, de répondre aux exigences de la valorisation des langues régionales promue par l'Etat?