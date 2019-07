Entre-Deux: Le choka en fête du 19 au 21 juillet

Le 11/07/2019 | Par PB | Lu 305

Il servait pour la construction de salles vertes, de boucans, la fabrication de cordes, savates, sacs, chapeaux, bijoux…et se déguste également. Du 19 au 21 juillet prochains, l’Entre-Deux organise sa 16e édition de la Fête du Choka.



Après une année blanche pour cause de travaux, le village au charme créole met cette année les petits plats dans les grands lors d’une fête placée sous le signe du patrimoine. Village artisanal avec ateliers et démonstrations, concours culinaires, plateau artistique, fête foraine, élections de Miss et une journée consacrée à la troisième jeunesse le samedi 20 juillet.



Plus de 20 000 personnes sont attendues. Une affluence qui entraîne forcément des difficultés de circulation. Pour y pallier, des moyens ont été déployés, rassure Bachil Valy le maire. "Des places de parking supplémentaires, une amélioration du trafic à l’entrée du centre-ville et une sortie qui se fera par le nord pour permettre le contournement du village", explique-t-il. Des navettes gratuites seront également mises en place.