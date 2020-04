Entre parenthèses

Le 16/04/2020 | Par Jean-Louis ROBERT | Lu 78

Le confinement

( )

des parenthèses qui contiennent

l’accélération de notre rythme de vie

et puis ?

…

une ponctuation suspensive

de notre temporalité d’aliénés

et puis ?

(…)

parenthèse suspensive

et tout repart de plus belle

jusqu’aux confins de la bêtise

humaine trop humaine

épuisement



je veux croire que non

et voir entre les parenthèses

(oui, me too I have a dream

Et moi aussi voyant je me fais)

des points d’interrogation

points d’imagination

en quête de solutions

qui évitent le collapse à venir

et mettent la vie bonne

au cœur de demain



car oui demain sera

et meilleur sera le monde

(je te vois pensive, ô ma belle

en douterais-tu ??? …)