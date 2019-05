[Entretien] Les rapports de La Réunion et de la France dans l'Union européenne

Le 26/05/2019 | Par SI | Lu 204

Tous les habitants des 28 pays de l'Union européenne sont au diapason d'une élection à l'échelle continentale en ce 26 mai 2019. L'occasion unique de faire "l'état de l'Union" sur différents points de droit avec une universitaire de La Réunion. Julie Dupont-Lassalle, maître de conférences en droit public, nous répond sur les différentes thématiques qui accompagnent l'action de l'Union européenne.

Entre montée des nationalismes/populismes dans plusieurs États-membres, le Brexit ou encore les divergences franco-allemandes sur la refondation d'une nouvelle Europe, jamais une élection européenne n'a eu autant d'enjeux. Quel état des lieux peut-on faire avant ce scrutin ?



Ce sont aussi des enjeux nationaux, puisque ce sont les premières élections après les législatives qui ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un vrai test pour lui, surtout après les mouvements de la fin d'année et les mécontentements suscités par le projet de loi sur la transformation de la fonction publique. De ce point de vue, les élections européennes seront un signal envoyé au pouvoir en place. On en veut pour preuve l'activisme dont fait preuve le président de la République, qui est extrêmement présent sur cette campagne électorale, ce qui est d'ailleurs à double tranchant. On se rappellera du vote sur la Constitution européenne qui a été en grande partie un vote contre le Président Chirac.



L'Europe n'est jamais apparue si fragile, beaucoup de commentateurs relèvent que c'est historique autant de facteurs simultanés de déstabilisation de l'Europe. Pour la montée des populismes, le scandale affectant le vice-chancelier autrichien, les soupçons pesant sur les liens entre la Russie et le Rassemblement national tombent à point nommé. Il est possible que cela ébranle un peu la montée en puissance de ces groupes, si ce n'est au moment des élections, au moins au moment de la formation des groupes au Parlement européen.



Le taux d'abstention sera un révélateur important également. Si les candidats ont fait une campagne efficace, et qu'ils ont persuadé qu'il fallait plus que jamais aller voter, cela devrait se ressentir.



Quel est l’objectif que poursuit encore l’Union européenne aujourd’hui, 70 ans après les premiers traités ? Continuer à harmoniser les niveaux de vie des citoyens issus des pays qui sont entrés le plus récemment dans l’UE ? Mais cela n’alimente-t-il pas, a contrario, un sentiment de rejet de ce projet de la part des citoyens des pays qui contribuent le plus financièrement ?



Les objectifs de l'Union européenne sont encore très nombreux. Elle poursuit son but premier, le libre-échange, tout en renforçant des politiques dans des champs très variés comme l'agriculture, le domaine social ou encore les transports. Elle essaie d'avoir un rôle réel dans la promotion de la paix, dans le développement de la démocratie. Pour ce qui concerne La Réunion, en tant que région ultrapériphérique, l'Union européenne œuvre pour la cohésion économique et sociale pour harmoniser le niveau de développement de ses différents États membres, notamment par la mobilisation des fonds européens.



Pour ce qui est de l'harmonisation des niveaux de vie, c'est en effet une question importante pour l'Union européenne. Et bien sûr, dès lors que les États les plus anciens ont déjà bénéficié de ses politiques, elles sont concentrées davantage sur les nouveaux États membres.



Enfin, le sentiment de rejet de la part des États qui contribuent le plus peut paraître de prime abord logique. Mais c'est oublier que le projet originel est de rassembler des États et de les unir pour les faire rapprocher et introduire des valeurs communes. L'une de ces valeurs est la solidarité. Il serait absurde que ce sentiment de rejet soit prégnant en France alors même que la solidarité guide une large partie de l'histoire et de la culture en France, ce qui a permis de développer un système d'entraide qui suppose que les plus aisés contribuent à l'épanouissement des plus faibles. C'est l'objet même de la sécurité sociale, de la retraite, des aides sociales et même d'une certaine conception des impôts.



On dit souvent que les instances européennes sont trop technocratiques et trop détachées du quotidien des citoyens. Pire, que l'Europe ne peut rien faire pour améliorer leur quotidien. Pourquoi une bonne partie des électeurs pensent-ils cela ?



Par méconnaissance sans l'ombre d'un doute. Les citoyens connaissent très mal l'Union européenne, son fonctionnement et ses instances, ce qui permet de relayer les théories les plus extravagantes à son propos. Il y a un vrai effort d'éducation à faire, pour les jeunes générations, et d'information pour les autres. On a peur et on se méfie de ce que l'on ne connaît pas, ou mal. L'Union européenne doit être valorisée également dans le discours des élus de chaque État, sur le plan national. Elle est le bouc émissaire tout trouvé lorsque les politiques nationales ne fonctionnent pas. Cet effort d'information doit sans doute également être fait par l'UE elle-même, avec des rencontres, des points d'information, d'accueil. Les citoyens seraient ravis d'en savoir plus, ne serait-ce que pour être plus éclairés. Tout leur paraît plus lointain que les questions nationales, alors même que des domaines entiers de leur vie quotidienne sont décidés au niveau de l'Union.



Certains reprochent à l’Europe de se construire que sur le plan économique. Est-ce une réalité au vu des différents traités qui ont été signés au cours de la construction de l’UE ? Quelle est la réalité face aux discours insinuant que c’est l’Europe qui dirige la France sur le plan législatif ?



On ne peut pas reprocher à l'Europe de poursuivre une visée économique, c'est ce qui justifie sa création même : la volonté d'un marché unique, d'une libre circulation des différents facteurs de production et des personnes, d'une union douanière. Pour autant, il serait extrêmement simplificateur de dire qu'elle se cantonne à ça aujourd'hui. Au fil des révisions des traités originaires, les objectifs évoluant, elle s'est mise à intervenir dans des matières de plus en plus nombreuses. On essaie de trouver des réponses communes à des réalités communes, de manière la plus soudée possible. On peut songer aux réponses en matière migratoire, en matière climatique, en matière de protection des données, de contrôle des GAFAM. Chaque État, pris individuellement, aurait beaucoup de peine à peser sur ces questions.



Sur le discours insinuant que c'est l'Europe qui dirige la France sur le plan législatif, on peut en partie y souscrire. Une très grande partie des textes adoptés en France sont issus, directement ou indirectement, de l'Union européenne, c'est donc exact sur un plan quantitatif. En revanche sur un plan qualitatif c'est plus douteux, même si des pans entiers sont harmonisés, il reste encore des domaines de compétences réservées aux États, de compétences partagées avec les États et des domaines où les États conservent une marge de manœuvre. Il est encore des champs dans lesquels l'Union européenne laisse les États complètement libres, on peut penser par exemple aux questions d'éducation, de famille, de politiques culturelles...



On peut également relever face à ce constat que l'Union est gouvernée par un principe de subsidiarité, qui signifie qu'elle n'intervient que lorsque cela ne peut pas être fait au niveau des États.