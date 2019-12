Environnement: Les gendarmes de St-Paul multiplient les contrôles

Le 27/12/2019

Tout au long du mois de décembre, les gendarmes de la compagnie de Saint Paul ont effectué divers contrôles dans les ravines et champs de l'ouest afin de repérer les épaves de voitures et les déchetteries à ciel ouvert.



Une cinquantaine de voitures abandonnées ont été découvertes sur la commune de Saint Paul. Si le père Noël est passé il y a quelques jours, les anciens propriétaires auront très prochainement la visite des gendarmes.



"Si nous cherchons à protéger vos maisons des cambrioleurs et rendre vos trajets sur les routes plus sûrs en cette période de fin d'année, nous n'oublions pas que notre île, perle de l’océan indien, doit aussi être protégée des citoyens peu respectueux de l'environnement" indique la gendarmerie sur son compte Facebook.