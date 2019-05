Épidémie de Dengue : Restons mobilisés pendant l’hiver austral

Le 22/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 91

L’épidémie de dengue reste encore très active sur l’île, avec 1074 cas confirmés du 6 au 12 mai. La dispersion du virus se poursuit malgré l’approche de l’hiver et la chute de nos températures. Dans ce contexte particulièrement sensible, la mobilisation de l’Etat, des communes, des intercommunalités et de la population est nécessaire pour empêcher cette dynamique.Selon les données de la Cire Océan Indien et de la Santé Publique, 1074 cas de dengue sont à ce jour confirmés pour la semaine du 6 au 12 mai. Cela malgré l’arrivée de l’hiver austral sur l’île.Les foyers historiques du Sud (Saint-Joseph, Petite-Ile, Etang-Salé, Saint-Louis) sont toujours très actifs, mais en diminution, excepté au Tampon, où l’augmentation du nombre de cas se poursuit.• Au Nord : Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et La Montagne• Dans l’Est : Sainte-Rose et Saint-Benoît• Dans l’Ouest : Le Port, Bois-de-Nèfles Saint- Paul, La Possession et le GuillaumePour que l’action de l’ensemble des acteurs (ARS Océan Indien, communes, intercommunalités, SDIS, RSMA) soit efficace, la mobilisation de la population est indispensable. Les petits gestes au quotidien menés par chacun contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie.Connaître et appliquer les mesures de prévention pour lutter contre le virus de la dengue pendant l’hiver restent les moyens les plus efficaces pour éviter de contracter la maladie et la transmettre à son entourage :L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer en permanence d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il est conseillé d’utiliser des moustiquaires.Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :- une forte fièvre- des maux de tête- des douleurs musculaires et/ou articulaires- une sensation de grande fatigue.Si le moustique pique une personne malade, il peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustiques pour éviter de propager la maladie à leur entourage.Si j’utilise des fleurs coupées : je remplace l’eau des vases par du sable humide à ras bord du récipientSi j’utilise des plantes en pot : je retire les coupelles