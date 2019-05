Epidémie de dengue à La Réunion : toutes les communes de l’île sont touchées

Le Nord : Sainte-Suzanne et Saint-Denis

L’Est : Saint-André

Le Sud : Saint-Philippe et l’Entre-Deux

L’Ouest : La Possession et dans différentes localités de la commune de Saint-Paul : La Saline, Bellemène, Le Guillaume, Saint-Gilles-les-Bains et La Saline-Les-Hauts.

Plus de 14 000 cas autochtones (contractés à La Réunion)

427 hospitalisations pour dengue (dont 271 hospitalisations depuis le 1er janvier 2019)

1577 passages aux urgences (dont 1102 passages depuis le 1er janvier 2019)

Du 15 au 21 avril, 1 116 cas de dengue confirmés ont été signalés. L’épidémie se poursuit à un rythme élevé et s’étend à l’ensemble de l’île. Les autorités sanitaires rappellent que la mobilisation de tous (Etat, communes, intercommunalités et population) est nécessaire pour lutter et agir contre l’épidémie en cours.Par ailleurs, à l’approche des vacances scolaires, où les déplacements sur l’île seront plus importants, la Préfecture et l’ARS Océan Indien rappellent à la population l’importance d’utiliser des répulsifs cutanés.Les foyers historiques du Sud (Saint-Louis, Etang Salé, Les Avirons, Petite Ile) sont toujours très actifs et les cas rapportés dans les communes de Saint-Joseph, Saint-Pierre et le Tampon continuent d’augmenter.Les foyers émergents sont situés dans :Les passages aux urgences et hospitalisations, pour dengue, poursuivent leurs augmentations. Le site sud du CHU est toujours l’hôpital le plus impacté.Au total, depuis le début de l’épidémie en 2018, on enregistre :· 14 décès, dont 7 directement liés à la dengue (depuis le 01/01/2019 : 8 décès, dont 4 directement liés à la dengue).