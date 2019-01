Epidémie de rougeole à Madagascar : Le nombre de morts augmente

Le 07/01/2019

L’épidémie de rougeole a connu une forte recrudescence depuis la fin de l’année sur la Grande Ile. 17 400 cas ont été recensés au 30 décembre dernier selon le ministère de la Santé publique malgache.



La population pointe un déficit dans la prise en charge de la maladie, indique L’Express de Madagascar. Un appel de détresse a été lancé, relayé par les personnels soignants en nombre insuffisants pour faire face à la propagation de la maladie. Vaccins et médicaments se font également de plus en plus rares. Des traitements que la population souhaite gratuits, pour un accès à tous.



Une campagne nationale va être lancée à compter du 14 janvier. La rougeole, maladie très contagieuse, se transmet par la toux, éternuements ou sécrétions nasales. Les enfants et personnes âgées y sont particulièrement vulnérables.