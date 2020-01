Epiphanie : Il n'y a plus de jour pour la galette des rois

Le 05/01/2020 | Par Qi Gao | Lu 510

L’Epiphanie est une fête chrétienne qui doit normalement être célébrée le 6 janvier. Cette année, l'Epiphanie sera fêtée ce dimanche 5 janvier.

L'Epiphanie correspond à la présentation de l'enfant Jésus aux Rois Mages. En France, ce jour n'est pas chômé et est souvent reporté au premier dimanche de l'année.



La galette des rois, mangée à cette occasion, est une tradition française. Elle était partagée en autant de portions que de convives. La part en plus qui était mise de côté correspondait à la "part du Bon Dieu" et était offerte au premier pauvre qui se présentait.



La tradition de la fève cachée dans les galettes remonte au XIIIe siècle et signifiait "les secrets de la vie". Aujourd’hui, elle se caractérise par un petit objet en porcelaine (ou autre matière moins noble) qui représente un roi, une reine, une étoile etc., et celui qui découvre la fève choisit son roi ou sa reine. De plus, le roi se doit d'offrir la prochaine pâtisserie; et lorsqu'il y a un sujet, celui qui l'a, se doit d'offrir la boisson (cidre, mousseux, muscat ou champagne).



La tentation est trop forte, difficile d'attendre dimanche



A l'origine, la galette est faite d'une pâte feuilletée dorée au four que l'on accompagne d'une confiture. Mais de plus en plus, les boulangers les fourrent aux fruits, à la crème, au chocolat ou à la frangipane. Chocolat, poire, pomme, miel, cannelle ou frangipane, la galette des rois est arrangée selon les goûts de chacun.



En 2014, un sondage réalisé en France révélait que 97 % des Français fêtent l'Épiphanie. Les Français mangent pour 70 % une galette frangipane, 11 % un gâteau des rois, principalement dans le sud et 8 % une galette des rois à la pomme. 9 % en consomment plus de cinq chaque année et 68 % avouent qu'ils trichent pour donner la fève aux plus jeunes.



Amis gourmands, l'Epiphanie est pour vous en ce dimanche. Depuis fin décembre déjà, ce sont des millions de galettes qui titillent les papilles gustatives des amateurs.



Et vous, quel type de galette préférez-vous ?