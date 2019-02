Épisodes orageux : eau non potable dans certains secteurs de la commune

Le 25/02/2019

Saint-Gilles-les-Bains

La Saline-les-Bains

Boucan Canot

Plateau Caillou

Éperon

Bernica

La Saline

Saint-Gilles-les-Hauts

Dans un communiqué, la Régie La Créole informe ses usagers que suite aux orages de cet après- midi, certains de ses ouvrages de production et de distribution de l’eau potable rencontrent de gros dysfonctionnements. Ainsi, l’eau distribuée n’est actuellement plus potable sur les secteurs suivants de la commune de Saint- Paul :L’eau ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Elle peut toutefois être utilisée pour les autres usages non alimentaires. Des coupures d’eau seront également possibles (purges).La Créole tient à présenter ses excuses auprès de ses usagers, et elle les tiendra informés de l’évolution de la situation.