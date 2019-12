Eric Fruteau placé en garde à vue

Le 18/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 1810

Eric Fruteau a été placé en garde à vue ce mardi à Malartic dans le cadre de l'enquête sur les marchés de communication et d'impression confiée à la société Graphica, rapporte le Journal de l'Île.



L'ancien maire de Saint-André (et candidat aux prochaines municipales) a été interrogé par les policiers de brigade financière sur la passation des marchés de communication et d'impression de la ville, entre 2011 et 2013.



C'est l'actuel maire Jean-Paul Virapoullé qui avait fait part de soupçons de malversation au parquet en 2016, rappelle le journal.