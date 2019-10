Errance animale : Courir pour les "Sans Voix" à l'occasion du Grand Raid

Le 12/10/2019

Le 17 octobre prochain, marquera le départ de la « Diagonale des Fous », course de montagne de réputation internationale qui traverse La Réunion de part en part. Pour la quatrième année consécutive, aux côtés de professionnels et d'anonymes, une bénévole soucieuse de l'errance animale sur l'île s'élancera à l'assaut des 166 kilomètres et 9611 mètres de dénivelé positif cumulé. Elle courra ainsi pour sensibiliser le maximum de personnes à ce qui est une réelle problématique sur l'île.



La "Diagonale des Sans Voix", tel est le nom de l'action de Murielle sur le Grand Raid. Une forme d'événement dans l'événement prestigieux qu'est la mythique course de montagne de La Réunion.



La 1ère édition de la Diagonale des Sans Voix a eu lieu en 2016, sous l'impulsion de deux particuliers bénévoles souhaitant profiter de la couverture médiatique et touristique de La Diagonale des Fous, pour relayer la problématique de l'errance animale à La Réunion.



Murielle a franchi vaillamment la ligne d'arrivée à trois reprises, quand on dénombre en moyenne près de 29% d'abandons. En 2018, 33 coureurs ont pris le départ sur les différentes courses pour les « Sans Voix ». Murielle, blessée à la cheville dès le début de la course, a malgré tout franchi la ligne d'arrivée en 61 heures 13 minutes, se classant 170ème au classement général féminin et 38ème de sa catégorie.



Cette année, avec le soutien de Ousanousava et Marie Lanfroy, du groupe Saodaj', Murielle et REVEZ entendent bien communiquer sur les solutions qui peuvent venir à bout de l'errance animale sur l'île : sensibilisation, stérilisation et application des lois.



REVEZ sera à la remise des dossards le mercredi 16 octobre à partir de 7h30 à Saint Pierre. Elle proposera aux coureurs volontaires de porter un fanion, vendu 1€ symbolique, pour soutenir les Sans Voix et les futures actions de l'association.