Errance animale : Les préconisations du GEVEC il y a 20 ans n'ont pas été suivies

Le 28/06/2019 | Par marine.abat@zinfos974.com | Lu 264

Les rapports se sont succédé au fil des décennies, chaque préfet (ou presque) faisant suivre les faits d'actualité marquants comme les attaques de chiens sur des hommes ou du bétail, par une énième étude. Plus de vingt ans après les premières conclusions du groupement de vétérinaires de La Réunion pour endiguer le fléau de l'errance, le constat n'a guère évolué. 290 chiens et chats sont soit euthanasiés, soit ramassés écrasés chaque semaine. Sans compter les cadavres qui ne seront pas comptabilisés. Les euthanasies massives sont vouées à prospérer continuellement sans l'autre volet de la stérilisation. Des préconisations émises par les vétérinaires il y a deux décennies n'ont pas été suivies de décisions fortes, la loi n'obligeant les intercommunalités qu'à mettre en place une fourrière. Les autres moyens de lutte comme l'enveloppe dédiée aux stérilisations sont quant à eux soumis au bon vouloir des élus.

"Une condition animale digne d’un pays sous-développé". Alors que la situation de l'errance animale sur l'île est catastrophique, Astrid Puissant, la présidente de l'association Droit de Cité (Refuge "Arche de Noé"), dresse un constat peu reluisant. C hiffres à l'appui, c elle qui souhaite implanter un nouveau refuge dans l'Est de l'île fait état de l'urgence d'un changement des habitudes.



Il a fallu un drame pour qu’un premier pas soit franchi en 1998, rappelle Astrid Puissant, lorsqu’une fillette de 8 ans a perdu la vie après avoir été mordue par un chien divaguant. S'était alors mis en place, sous l’égide de l’Etat, un Plan d'action départemental de lutte contre l'errance des carnivores domestiques, avec un Comité de Pilotage associant les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les principales associations de protection animale et le GEVEC, groupement de vétérinaires de la Réunion.



Trois axes sont depuis développés : la prévention par la responsabilisation et la sensibilisation de la population, un programme de stérilisations/identifications subventionnées pour les propriétaires non imposables de chiens et chats, et un volet captures/euthanasies. Vingt ans après, la présidente de l'association tire les leçons de cette politique menée à La Réunion. Elle nous fait partager le contenu de dizaines d'années d'expérience et de chiffres compilés au fil des ans par les services de l'Etat et les collectivités.



Les enseignements de 20 ans de lutte contre l'errance :



Les propriétaires défaillants, principale cause du problème



"Le circuit de l’errance est alimenté par le phénomène d’adoption-rejet que seul un important travail pédagogique auprès de la population pourra endiguer", affirme Astrid Puissant, pointant du doigt l'absence d'action en milieu scolaire.



Si une partie des chiens aperçus dans les rues ont un propriétaire, leur absence de stérilisation vient en effet directement contribuer à l'aggravation de la situation de l'errance animale. Déjà en 2017, suite à la polémique sur les attaques d’élevages, elle indiquait dans la presse : "La place de l’animal dans la société réunionnaise reste encore davantage liée à son rôle utilitaire et l’animal est généralement plus livré à lui-même, ce qui contribue à sa divagation".



Elle rappelle aujourd'hui : "Ainsi, en l’absence de mesures préventives, éducatives et coercitives adaptées, c’est le vivier constitué par les chiens et chiennes de maîtres défaillants qui continue d’alimenter le circuit de l’errance".



Toujours plus d'animaux capturés malgré l'euthanasie massive



Alors que le comportement de la population apparaît comme un enjeu majeur de ce fléau, la présidente de Droit de Cité déplore que "le volet Communication-Prévention a, depuis 2002, été délaissé au profit du volet capture-euthanasie". Un fait d'autant plus dommageable que cela n'a pas pour autant apporté de réponses, puisque le nombre de chiens et de chats capturés chaque année continue d’augmenter en dépit des euthanasies massives.



"On s’aperçoit aussi que le fait de raccourcir le délai de garde en fourrière de 8 jours à 4 jours spécifiquement à La Réunion a certes eu pour effet le doublement, sans investissements supplémentaires, du nombre d’euthanasies mais que ce doublement des euthanasies d’animaux n’a pas engendré une diminution du nombre d’animaux capturés", souligne-t-elle en outre.

"Le volet capture-euthanasie continue de capter l’essentiel des fonds disponibles sans le moindre effet pédagogique, les animaux capturés étant euthanasiés par les vétérinaires du GEVEC dans l’indifférence générale, tout comme les quelque 8000 chiens et chats divagants écrasés chaque année sur les routes réunionnaises", dénonce-t-elle, soulignant au passage que la capture et l'euthanasie d'animaux est une "activité florissante".



Elle détaille : " Il existe en France 271 fourrières qui se portent très bien et 337 fourrières-refuges qui se portent bien, 1149 refuges en recherche permanente de dons, et 1452 associations de protection animale sans fourrière ni refuge". Et souligne : "les collectivités versent en moyenne entre 0,5 euro et 1 euro par habitant/an au prestataire fourrière, des montants qui peuvent atteindre 3 euros en métropole" (voir plus bas l'équivalent à La Réunion).



Des stérilisations en deçà des préconisations



Si des campagnes de stérilisations existent dans le département, celles-ci restent en deçà des préconisations, l e nombre de stérilisations réalisées étant impacté à la fois par la capacité des cabinets vétérinaires à effectuer un certain volume d’actes et les budgets disponibles. Mais l eur effet limité ne permet pas d’inverser la courbe des naissances. I l ressort d'ailleurs d’un rapport du GEVEC en 1996 qu’il faudrait réaliser chaque année 18.000 stérilisations pour espérer inverser la tendance, alors qu'il en réaliserait entre 2200 et 2500/an, auxquelles s’ajoutent en moyenne 1200 stérilisations/an réalisées par la SPA.



Une belle progression avait été enregistrée entre 1996 et 2003, passant de 1500 stérilisations/an en 1996 à 4000 stérilisations, avec un budget affecté aux stérilisations qui s’élevait alors à 382.500 € financés à parts égales par la Région, le Département et les communautés de communes. Une progression "obtenue grâce à l’implication de l’État, de la Région, du Département, de la DSV, des vétérinaires, pour la réalisation des actes et de quatre associations de protection animale" .

Une dynamique qui n'a malheureusement pas été poursuivie. "Par la suite, les fonds consacrés aux campagnes de stérilisation après le désengagement programmé de la Région et du Département baisseront pour stagner avec, dorénavant, uniquement les fonds affectés par les cinq Intercommunalités : CASUD, CIVIS, TCO, CIREST, CINOR", illustre-t-elle.



À titre d'exemple, en 2015, le volet stérilisation représente en moyenne seulement 450.000 € par an pour les 5 EPCI confondues, soit un budget de 0,76 € pour les habitants de la CIREST (le meilleur score parmi les plus mauvais), 0,65 € pour les habitants de la CINOR, 0,58 € pour les habitants de la CASUD, 0,36 € pour les habitants de la CIVIS, 0,29 € pour les habitants du TCO.