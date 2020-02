Erreur de prix, produit périmé: La DGCCRF lance une plateforme de signalement en ligne

Le 19/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1149

SignalConso permet désormais aux consommateurs dans toute la France d’effectuer un signalement sur internet, lorsqu’ils rencontrent des malfaçons, erreurs, et autres types de problèmes dans des commerces et des entreprises. Après une phase de test, la plateforme a officiellement été lancée ce mardi, et vise à simplifier les démarches pour les consommateurs, ainsi que le traitement des dossiers par les inspecteurs.

Qui n’a jamais vérifié son ticket de caisse après avoir fait ses courses, et a eu la mauvaise surprise de constater qu’un produit n’est pas passé au prix indiqué en rayon? Des vidéos faisant état de produits périmés, ou de problèmes d’hygiène dans des commerces ou des restaurants font également souvent le tour des réseaux sociaux.