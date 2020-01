Éruption du volcan Taal : Un tsunami volcanique menace les Philippines

Le 14/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 665

Alors que sa dernière éruption date de 1977, le volcan Taal aux Philippines s'est réveillé ce dimanche. Il a dégagé un épais nuage de fumée noire aux alentours de la capitale de Manille. Les Philippines ont été placées en état d'urgence. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées, réfugiées dans des centres. Les écoles de la capitale ont été fermées.



Plus de 240 vols internationaux ont été suspendus par peur d'une éruption explosive ce dimanche. Après avoir rouvert lundi matin, l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille a de nouveau été fermé à cause des cendres, rendant les pistes impraticables. Les autorités mettent en garde sur d'éventuels problèmes d'irritation et de respiration à cause des particules dans l'air.



Des fontaines de lave ont jailli du volcan ce lundi matin, accompagnées de violents éclairs. Des nouvelles fissures se sont ouvertes, crachant de la lave à 500 mètres de hauteur. Le volcan étant donc toujours actif, l’Institut philippin de volcanologie et séismologie (Phivolcs) a augmenté le niveau de l’alerte de 3 à 4 sur un maximum de 5.



Selon le Phivolc, l'activité sismique pourrait durer 3 jours, comme 7 mois, avec une éruption explosive dans les heures ou jours prochains. Le volcan Taal se situe sur "la ceinture de feu" du Pacifique, où se situent les principaux volcans qui bordent l'Océan. Les autorités mettent également en garde sur un éventuel "tsunami volcanique". Bien qu'il soit le plus petit volcan au monde, il est considéré comme l'un des plus dangereux.