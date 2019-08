Eruption du volcan du 29 Juillet 2019: superbes photos et vidéos de Loïc Abadie

Le 01/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 343

REUNION

Bonsoir toutes et tous

Cliquez pour la superbe vidéo

2019 AOUT 01 19h20Je vous avais promis de partager le talent et le coup d'oeil desur l'éruption de "Notre Majesté" le 29 Juillet.Avec un peu de recul on peut encore savourer davantage les images et les vidéos.Merci encore à Loïc pour ces partages magnifiques sur Energies Tropicales NB: Loïc est un Grand passionné. Passions multiples. J'ai prévu de vous le présenter un peu mieux d'ici quelques semaines.Cheers,Patrick Hoareau.