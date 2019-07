Escalade: Deux grimpeurs réunionnais médaillés en coupe d'Europe Jeunes

Le 28/07/2019

Les grimpeurs réunionnais ont assuré lors de la Coupe d'Europe de Vitesse Jeune 2019. Quatre jeunes athlètes du club tamponnais Austral Roc et membres du Pôle Espoir Outre-Mer, ont représenté La Réunion à l’étape de la coupe européenne de Tarnow en Pologne qui s’est déroulée les 19 et 20 juillet 2019.Bravo à Iliann Cherif qui remporte la médaille d’or en cadet et à Manon Lebon qui obtient la médaille de bronze en minime.Toujours en minime, Marius Payet Gaboriaud termine à la 9ème place et Téo Payet à la 13ème place.