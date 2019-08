Escale du MSC MADHU B, plus gros porte-conteneurs accueilli à Port Réunion

Le 29/08/2019 | Par NP | Lu 912

Le MSC MADHU B accostera au Port Est ce jeudi. Ce porte-conteneurs, construit en 2017, est le plus gros jamais accueilli à La Réunion avec une capacité de 12 236 EVP (Equivalent vingt pied). La superstructure présente des dimensions impressionnantes avec ses 330 m de longueur, 48.20 m de largeur et 14.40 m de tirant d’eau. Des caractéristiques proches des maximales acceptables au Port Est.



À titre de comparaison, les porte-conteneurs des lignes intercontinentales accueillis au Port Est ont en général une capacité comprise entre 6 500 à 7 500 EVP.



La Compagnie MSC compte avec cette escale technique préparer la future ligne conjointe NEW NEMO / AUSTRALIA EXPRESS qu’elle déploiera en coopération avec CMA-CGM (regroupement des lignes NEMO et Australia Express).



Ainsi, à compter de la seconde quinzaine du mois d’octobre, la ligne New Australia Express Service / NEW NEMO reliera l'Europe du Nord et la Méditerranée à l'océan Indien et à l'Australie dans le sens Nord-Sud et l'Australie à l'Asie du Sud-Est, au sous-continent indien et à l'Europe dans l'autre sens. Cette nouvelle rotation sera opérée avec des navires de 9 500 EVP.