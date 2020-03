1. pipoteur le 08/03/2020 11:11



Et pourquoi pas indemniser tous les génocides de l'histoire! A ce rythme de conneries on est pas arrivé au bout de nos peines...

Et si on regardait devant plutôt que derrière? On ne peut pas refaire l'histoire. Ceux qui s'arrêtent à ça n'avanceront jamais dans la vie. Ils seront des victimes à jamais et l'excuse pour ne rien faire et justifier qu'on est rien à cause de l'esclavage d'il y a 2 siècles....



Bref mémoire oui, réparations non.