Espagne : Un avion en provenance de l'île Maurice chute d’une altitude de 300 mètres dans une zone de turbulences

Le 22/08/2019 | Par E. Moris | Lu 2216

Un avion de la compagnie espagnole Evelop Airlines a chuté, mardi soir, à l’aéroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas d’une altitude de 300 mètres, à cause de turbulences aériennes, ayant fait au moins 13 blessés, rapportent mercredi des médias espagnols.

"L’airbus 330 a atterri mardi à 20h00 (HL), de manière brusque, à l’aéroport Madrid-Barajas en provenance de l'île de Maurice, à cause d’une perte d’altitude après un épisode de turbulences", précisent les médias, relevant que les 35 passagers de l’aéronef Airbus A330-343 ont été pris en charge par les services médicaux de l’aéroport et le service d’assistance municipale d’urgence et de sauvetage (Samur) de la Protection civile.