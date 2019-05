Essai sur les routes de la Réunion de la Ford Focus Active : Un choix plus que judicieux !

Le 31/05/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 86

Basée sur la plate-forme du modèle d’origine, la version Active de la Focus adopte un look nettement plus baroudeur grâce à des attributs empruntés aux SUV qui lui apportent plus de polyvalence et une identité plus forte. Les crossover, comme les SUV étant devenus populaires grâce à une position de conduite et une garde au sol surélevées…