Estelle Félicité : la Yab solaire

Le 19/02/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 218

A 27 ans, Estelle Félicité rayonne... Une jeune femme bien dans sa vie qui a décidé de mettre au service des autres toute cette positivité.



Photos: Studio974- YKS Yakusa

Pour vous aussi poser au Studio974, envoyez nous votre candidature à studio974@zinfos974.com, accompagnée de 2 photos

Saint-Leu, elle y est née et ne quitterait sa ville pour rien au monde. Estelle Félicité est comme elle le dit avec un grand sourire : " la Yab par excellence et j'en suis très fière !".Sa personnalité peut se résumer en un seul adjectif : solaire. La blonde Estelle confirme: " J'aime apporter le soleil des îles partout où je vais ! J'adore mettre l'accent sur mon côté "tropical", car je suis très fière de mes origines. Ma personnalité me rappelle d'ailleurs beaucoup mon île !".Coach en développement personnel et spirituel depuis 2016, elle a tout d'abord exercé son premier métier de juriste. LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS