🌡️ Températures prévues

Estival avec du vent sur les plages et des averses l'après-midi dans les hauts du Sud

Le 13/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 206

Conditions prévues en moyenne cet après-midi

➡️ Le soleil domine largement en ce début de matinée en dépit de bancs de nuages élevés. Quelques nuages bas tutoient le littoral Nord-Est également.La couverture nuageuse s'impose sur les pentes avant la fin de la matinée et le gris foncé annonce les averses de l'après-midi.➡️le risque pluvieux est plus probable vers les plaines, les hauts de l'Etang Salé , les hauteurs du Sud sauvage.Un coup de tonnerre n'est pas exclu.Le littoral conserve un temps clément dans sa majorité exception faite de la portion comprise entre Saint Philippe et Sainte Rose .s'accélère localement le long des côtes Ouest et vers Sainte Rose.Des accélérations locales sont possibles sous les averses.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 14 --18h52 le 13🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :

🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface

Tendances pour le samedi 14 Décembre

➡️ La couverture nuageuse péi prend rapidement le relai du soleil matinal dans les hauts et l'intérieur.Elle s'épaissit et affiche un gris menaçant en fin de matinée et délivre déjà ses premières averses dans l'intérieur.➡️des averses modérées à soutenues sont probables sur le quart Sud-Ouest et sur le Sud sauvage.offre encore quelques accélérations modérées sur l'Ouest et vers Sainte Rose.Ailleurs les brises dominent.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre.