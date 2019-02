Etang-Salé : 2 bloqueurs de route condamnés à des travaux d’intérêt général

Le 19/02/2019 | Par PB | Lu 233

Ils ont revêtu leur gilet jaune et érigé un barrage pour eux aussi protester "contre la vie chère".



Ce mardi, deux jeunes Etang-Saléens ont été jugés en correctionnelle pour "entrave à la circulation de véhicules sur une voie publique".



Le 26 novembre dernier sur l'échangeur Les Sables, un groupe de moins de 10 personnes bloquent la route dans les deux sens. Alors que les gendarmes se déplacent une première fois tôt dans la journée pour rétablir la circulation, pneus, poutres en bois et palettes refont leur apparition dans l’après-midi.



En contrat aidé à la mairie



Au retour des forces de l’ordre, tous les membres du groupe prennent la fuite à l’exception de Guillaume, 28 ans, et Damien, 23 ans, qui seront alors identifiés comme les "meneurs" ou plutôt comme "motivés dans l’organisation du barrage filtrant", a reconnu le parquet.



"Chacun a le droit d’avoir ses idées mais il est interdit d’entraver la circulation, de surcroît dans une situation dangereuse", à cet endroit les véhicules pouvant arriver vite, a avisé le président du tribunal.



Une peine de 6 mois de prison avec sursis assortis de 150h de travaux d’intérêt général a finalement été prononcée contre Guillaume, casier vierge, en contrat aidé à la mairie et Damien, au chômage, déjà condamné pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.



Les deux jeunes Gilets jaunes sont ressortis libres après que le président leur a rappelé qu’ils risquaient 2 ans de prison pour ce type de délit.