Etang-Salé: Les égouts du complexe sportif débordent

1. Lapokabo le 18/06/2019 17:27



Rien d'étonnant, avec Mr LACROUTURE, il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la propreté et du bien vivre de ses concitoyens tout ce qui compte pour lui c'est engraisser ses nervis, et s'occuper de ses amis.

C'est une de seules communes où la police ne verbalisent pas et tout part en vrille.