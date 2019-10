1. Fidel Gastro le 16/10/2019 23:12



Pas trouvé les voyou?

En 2019 avec toutes les cameras partout ?

les systems de traçase d espionnage numérique

et autres " techniques de terrain"

ça devrait etre un jeux d enfants de retrouver les voyous.

D un autre coté si c etait certains membres des representant de l " ordre "

eux meme qui voulaient vous faire taire?

sachant que eux connaisent les failles et

les limites d une enquete il est probable

qu on ne les retrouvent jamais c est ce qu on pourrait appeller des pourris il me semble

bon courage Monsieur