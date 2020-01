Étang-Salé : Marie-Claude Lapierre condamnée mais garde sa maison

Le 30/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 2898

Beaucoup pensaient que Marie-Claude Lapierre, ancienne maîtresse du maire de L’Étang-Salé, Jean-Claude Lacouture, n’allait pas pouvoir garder sa belle maison dans le quartier prisé de la Lagune. Ce jeudi à la cour d’appel, la directrice de cabinet a eu la confirmation que sa maison ne lui serait pas confisquée. Mais elle a tout de même été condamnée pour recel de prise illégale d’intérêts à une amende de 150.000 euros et deux ans d’inéligibilité.



En mai dernier, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre avait ordonné la confiscation de la maison. Marie-Claude Lapierre avait été condamnée à 80.000 euros d’amende, dont la moitié avec sursis. La maison devait lui être confisquée à hauteur de 132.000 euros. Elle avait ensuite fait appel de la décision et avait été rejugée en appel. Le délibéré est tombé ce jeudi.



Les faits remontent à 2011 : le maire lui avait vendu le terrain de 453 m2 dont l’habitant était décédé, à seulement 66.000 euros. Il lui restait donc une bonne enveloppe pour les travaux qui ont rendu la demeure luxueuse. Difficile pour les sœurs Hoareau, filles du défunt, qui se croyaient héritières et avaient demandé au maire comment devenir propriétaires du terrain. Jean-Claude Lacouture ne leur aurait pas répondu, avant de vendre le terrain à sa maîtresse. Mais comme cela a été expliqué ce jeudi, le père des sœurs vivait dans ce logement social et avait eu la possibilité de l’acheter mais n’avait jamais entrepris les démarches nécessaires.



Compliqué néanmoins de confisquer la maison à hauteur de 132.000 euros. Aurait-il fallu enlever un morceau ? La cour d’appel a donc finalement décidé de la lui laisser mais l’amende est plus salée : 150.000 euros.