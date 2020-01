Etang-Salé: Ravine en crue, route fermée

Le 25/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 495

Suite aux fortes précipitations qui ont continué cette nuit, le Sud de l'île est encore placé en vigilance fortes pluies.



De nombreux quartiers sont plus touchés que d'autres. C'est le cas d'une ravine à l'Etang-Salé, au niveau de l'ancienne RN. Totalement submergé, la route a dû être fermée à la circulation.



Au Tampon et à Saint-Pierre, moins de ravines et de radiers sont submergés. Il y pleut toujours mais le vent est moins fort.



Veillez à prendre vos précautions et à faire très attention si vous devez vous déplacer.



Prisca Bigot sur place