Etang-Salé : Un hélicoptère de la gendarmerie atterrit sur la plage pour verbaliser un nageur

Le 11/04/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4136

Le préfet avait prévenu : la gendarmerie et la police seraient de sortie durant tout ce week-end prolongé pour s'assurer que le confinement est bien respecté.



Ce nageur qui crawlait tranquillement dans le lagon de l'Etang-Salé ne s'attendait cependant pas à ce que l'on sorte d'aussi gros moyens pour le pister.



Il était un peu plus de 16h quand les habitants du village de l'Etang-Salé-les-Bains ont été surpris par un hélicoptère qui survolait leur maison en rase-mottes.



Quelques secondes plus tard, l'engin se posait sur la "Pointe" et plusieurs gendarmes en descendaient pour cueillir un inconscient qui remontait tranquillement le lagon, s'adonnant à son sport préféré.



Les gendarmes l'ont suivi tout le long de la plage et l'ont cueilli au niveau du ponton, au moment où il sortait de l'eau.



Une baignade qui lui a coûté 135 euros !



L'histoire ne nous dit pas combien ça a coûté en carburant pour l'hélicoptère...