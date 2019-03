Étang-Salé : Un requin bouledogue juvénile observé dans le lagon, une opération de pêche prévue

Le 06/03/2019 | Par N.P | Lu 570

Des témoins ont relayé ces deux derniers jours auprès du CROSS et sur les réseaux sociaux, l’observation d’un requin bouledogue juvénile d'environ 70 cm au niveau du lagon de l’Étang-Salé les Bains, dans le secteur du parc à huîtres.



Une équipe du CRA (Centre de réduction et d'appui du risque requin) s’est rendue sur place "pour échanger avec les témoins et les pêcheurs de la zone, et la surveiller. S’agissant d’une zone de baignade potentielle, il a été décidé qu'un déploiement de pêcheurs pourrait avoir lieu (si les conditions météo sont favorables) pour la capture du poisson à compter de demain matin", est-il indiqué.