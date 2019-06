Etang-Salé: Une bouteille vieille de 30 ans retrouvée sur la plage

L’étiquette est toujours la!!! la colle a l’époque était bonne foutage de gueule non?

Cette bouteille d'après mes recherches vaut entre 1500 et 2000 € . Allez donc tous nettoyer les plages et vous deviendrez riches .

5. Bleu outre mer le 16/06/2019 16:02



Tous les jours avec un petit sac avant de commencer la journée, je fais une balade et je ramasse les bouteilles plastiques et cannette métal. Je ne rammasse pas les papiers, les bouteilles en verre ainsi que les embalages de capottes.Je ne reviens jamais à vide malheureusement. C'est pourtant un lieu fréquenté par ceux qui marchent, courent, font du sport. J'ai constaté depuis longtemps que les cochons faisaient de l'exercice, le premier de leur sport favorie est le jet de déchet poluant et ils en sont fier........