Etang-salé: Un second requin observé, le drapeau rouge hissé

Le 31/08/2019 | Par N.P | Lu 230

Après un premier requin repéré ce matin entre la passe de l’Ermitage et le spot de Trois Bassins, un second requin non identifié d'une taille d'environ 1.50m a été observé derrière la zone de baignade de la plage de l’Étang-Salé, ce samedi 31 août 2019 à 13h45.



Le drapeau rouge est hissé, l’information a été relayée par le poste MNS de l’Étang-Salé. Le CRA rappelle une nouvelle fois à tous les usagers d'observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer.