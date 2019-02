Etat civil de St-Denis: Le personnel débraye face aux agressions des usagers

Le 22/02/2019 | Par SH - LG | Lu 827

Elles ont débrayé ce vendredi matin jusqu'à 9H. Une quinzaine d’employées du service de l’Etat civil de la mairie de Saint-Denis ont protesté ce matin contre les incivilités qui se produisent de temps en temps dans leur service, alimentant un sentiment d’« insécurité », selon les termes d’une employée, un service composée d’ailleurs exclusivement de femmes, précise cette personne.



Pas plus tard qu’hier, un usager s’est montré particulièrement agressif : avec une carrure imposante, une voix qui porte, l’usager du service public a frappé du poing sur la table tout en menaçant les agents. L’intervention de la police municipale a été suivie par son interpellation par la police nationale, direction le commissariat Malartic pour y être entendu en garde à vue.



Ce dernier épisode est l’événement de trop pour le personnel de mairie. Selon des agents du service, elles essuient des agressions verbales depuis plusieurs années, le public se présentant de plus en plus agacé voire menaçant, et sans respect.



Un vigile en permanence



Le personnel qui a débrayé réclamait l’engagement d’un vigile au sein du service de l’état-civil. Sollicitée, la municipalité confirme les agissements de certains usagers à l’égard du personnel.



À Saint-Denis, nous sommes la ville centrale. Ce service reçoit entre 200 et 300 usagers par jour, l’activité est intense, détaille la mairie. Une activité d’autant plus soutenue que « le service état-civil est en profonde mutation », et que « beaucoup de compétences de l’Etat ont été transférées aux collectivités et donc aux services d’état-civil ».



Si les agressions sur les agents peuvent effectivement survenir, elles sont parfois l’oeuvre d’usagers au profil particulier. « Le monsieur qui s’est montré agressif hier est bipolaire », détaille par exemple la mairie qui dit comprendre les conditions difficiles d’accueil du public, « nous sommes à leur écoute ».



L’engagement est d’ailleurs venu très rapidement. « S’il y a un bien un vigile présent, il effectue des rondes au sein de la mairie ». La décision a donc été prise de poster un vigile de façon permanente au sein de l’état-civil pour rassurer le personnel et dissuader l'usager impétueux.