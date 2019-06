Etats-Unis: 12 personnes tuées dans une fusillade

Le 01/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 285

Une nouvelle fusillade a eu lieu ce vendredi en Virginie, aux Etats-Unis. Un employé municipal s'est introduit dans un bâtiment de la ville. Cet employé, qui serait un employé de longue date, a tiré à l'aveuglette.



"Nous avons douze victimes décédées sur les lieux, quatre victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux de la région", a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach, rapporte Le Monde.



Au cours de la tentative d'arrestation du tireur, un des policiers a été touché, sauvé par son gilet par balle. Le tireur a également été touché et il a, quant à lui, succombé à ses blessures.



Le maire de la station balnéaire a déclaré qu'il s'agit "du jour le plus catastrophique de l’histoire de Virginia Beach". D'autres personnages politiques, profondément touchés, ont réagit, ainsi que des célébrités, comme le chanteur Pharrell Williams, originaire de Virginia Beach, qui a déclaré "nous prions pour notre ville, pour les vies perdues, pour leurs et tous ceux affecté".



De plus, l'Etat de Virginie est l'Etat où siège "la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes aux Etats-Unis", confie une nouvelle fois Le Monde.