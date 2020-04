Etats-Unis: Triste bilan record de plus de 2200 morts du Covid-19 en 24h

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 93

Les Etats-Unis sont, depuis le week-end dernier, le pays qui dénombre le plus grand nombre de morts du Covid-19 au monde, devant l'Italie (plus de 21 000 morts), l'Espagne (plus de 18 000) et la France (plus de 15 700). Après deux jours de baisse, le bilan journalier de mardi est le pire enregistré depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis: 2228 morts, pour un total de 25 757 décès.



Le pays compte aussi le plus grand nombre de cas enregistrés: plus de 60 000 personnes ont été testées positives au Covid, pour un total de 3 millions de tests. New-York est toujours l'épicentre de l'épidémie. Donald Trump a décidé de suspendre les financements américains à l'OMS, la jugeant coupable de mauvaise gestion de la pandémie.